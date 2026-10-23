Pedro, addio a Roma: la compagna Patricia mostra la casa pronta per il trasloco

Lazio, Pedro saluta Roma: il trasloco svela l’ultimo segnale dell’addio

Le valigie e gli scatoloni sono pronti. Dopo sei anni trascorsi a Roma, di cui il primo sull'altra sponda del Tevere, Pedro e la sua famiglia si preparano a lasciare la Capitale.

Per lo spagnolo si avvicina così il momento dei saluti dopo 209 presenze con la maglia della Lazio. Pedro ha deciso di lasciare il calcio dopo una carriera nella quale ha praticamente vinto tutto quello che c'era da vincere.

A certificare anche visivamente l'imminente addio a Roma è stata Patricia, la sua compagna. Secondo quanto mostrato dalla stessa Patricia attraverso una storia pubblicata su Instagram, nella loro abitazione romana sono infatti già iniziate le operazioni per il trasloco.

Pedro lascia Roma dopo sei anni: scatoloni pronti in casa

Un'immagine semplice, ma inevitabilmente significativa per i tifosi della Lazio. Nella storia Instagram pubblicata da Patricia si vede infatti il momento dell'impacchettamento della casa romana della famiglia.

Scatoloni e preparativi che accompagnano gli ultimi momenti di Pedro nella Capitale, dove lo spagnolo ha trascorso complessivamente sei anni.

Il primo dall'altra parte del Tevere, prima di iniziare la lunga esperienza con la maglia biancoceleste.

Lazio, Pedro verso l’addio dopo 209 presenze in biancoceleste

Con la Lazio, Pedro ha raggiunto quota 209 presenze. Un lungo percorso destinato ora a concludersi insieme alla decisione dello spagnolo di lasciare il calcio.

Una scelta che arriva al termine di una carriera nella quale Pedro ha praticamente conquistato tutto quello che c'era da vincere.

Adesso anche la sua casa romana racconta che il momento dei saluti si avvicina. Pedro e la sua famiglia fanno le valigie, mentre la foto condivisa da Patricia sui social mostra il trasloco e l'impacchettamento dell'abitazione.

Dopo sei anni, per Pedro è dunque arrivato il momento di prepararsi a salutare Roma.