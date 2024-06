I convocati ufficiali dell'Italia a Euro 2024: la scelta su Provedel e Zaccagni

Sono stati pochi istanti fa resi noti dal CT Spalletti attraverso un comunicato ufficiale sul sito della FIGC i convocati della spedizione azzurra a EURO2024. Dopo le due amichevoli disputate dall'Italia (vs Turchia ed Italia U20) Luciano Spalletti ha scelto i suoi fedelissimi.

Per quanto riguarda i due giocatori della Lazio convocati nel raduno pre-Europeo, solo Zaccagni partirà per la Germania, mentre Meret è stato preferito a Provedel. Oltre al portiere biancoceleste sono stati esclusi Ricci e Orsolini.

Luciano Spalletti ha ufficializzato la lista dei 26 convocati per UEFA EURO 2024. Dei calciatori che hanno preso parte alla prima settimana di raduno a Coverciano, restano esclusi dalla lista Samuele Ricci, Riccardo Orsolini e Ivan Provedel. Preallertato dal Ct, il portiere della Lazio si è reso disponibile e continuerà ad allenarsi nella propria sede tenendosi in contatto con il preparatore dei portieri Marco Savorani.

Domani i convocati torneranno a radunarsi a Coverciano per sostenere alle 17 la seduta di allenamento (aperta ai media i primi 15’). Alle 19.15 è in programma l’incontro (chiuso ai media) con il responsabile della Commissione Arbitri UEFA Roberto Rosetti, che esporrà le linee guida e le direttive che gli arbitri saranno chiamati a seguire in occasione delle gare del Campionato Europeo.