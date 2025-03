Viktoria Plzen-Lazio, assente Zaccagni: i numeri senza di lui

Domani sera alle 21.00 la Lazio di Marco Baroni sarà impegnata alla Doosan Arena di Plzen, primo atto della sfida tra la squadra di Koubek e i biancocelesti. Dopo il successo ottenuto in extremis a San Siro, la Lazio riparte dalla Repubblica Ceca, sperando di ottenere un risultato utile ai fini della qualificazione.

Gli assenti per la sfida di domani

Oltre a Hysaj e Castellanos, con l'argentino ancora alle prese con la lesione muscolare all'adduttore della coscia sinistra, Baroni sarà costretto a fare a meno di altri due elementi. Se Romagnoli e Marusic sono riusciti a tornare a disposizione, la Lazio sarà priva di altri due elementi: non sarà della partita Dele-Bashiru, alle prese con un problema alla caviglia che lo ha costretto al cambio nel primo tempo della sfida di Venezia. Stesso destino per Mattia Zaccagni, che dopo la splendida gara giocata a San Siro, ha accusato un affaticamento al polpaccio che lo terrà fuori dalla sfida di domani.

Quattro le sfide senza Zaccagni in questa stagione: i numeri

Per la quinta volta in stagione la Lazio sarà costretta a fare a meno di Zaccagni, assente tre volte in Serie A e una in Europa League. Lo scorso 27 ottobre la squadra di Baroni era impegnata all'Olimpico contro il Genoa, ancora allenato da Alberto Gilardino, in una gara in cui i biancocelesti si imposero per 3-0: a prendere il posto di Zaccagni, alle prese con una gastroenterite, fu Noslin, che segnò in apertura di gara al termine di una grande azione individuale. Dopo la rete dell'olandese, a chiudere la gara furono il raddoppio di Pedro e la rete di Vecino.



Quattro giorni dopo la Lazio affrontò in trasferta il Como di Cesc Fabregas, dove Castellanos e compagni ottennero ancora una volta i tre punti. Con il punteggio di 1-5 i biancocelesti portarono a casa i tre punti, per la seconda delle cinque vittorie consecutive ottenute tra ottobre e novembre. Dopo aver ricevuto l'ammonizione durante il derby, Zaccagni fu squalificato per la gara successiva, ancora una volta contro il Como: finì 1-1 questa volta il match contro la neopromossa, per un bilancio in Serie A che vede la Lazio con due vittorie e un pareggio quando orfana del proprio capitano.

In Europa League è stata solo una la gara saltata da Zaccagni: si tratta della gara finale persa sul campo del Braga, ininfluente ai fini del primo posto biancoceleste nel girone.