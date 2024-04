Lazio-Juve, Tudor: "C'è voglia di provare a fare un'impresa. Rimontare 2-0 è difficile, ma..."

Alle 21 la Lazio scenderà in campo all'Olimpico e ospiterà la Juventus per il match valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. I bianconeri partiranno da un vantaggio di 2-0, ottenuto allo Stadium grazie alle reti di Vlahovic e Chiesa. La Lazio per agguantare la finale è chiamata ad un'impresa, ma Tudor ci crede, come ha dichiarato ai microfoni di Mediaset.

Igor Tudor

Le parole di Tudor