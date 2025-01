Monza, Bocchetti: "Ho parlato con Castrovilli, ha rinunciato a..."

L'avventura di Gaetano Castrovilli alla Lazio è durata soltanto pochi mesi: la scommessa della società non ha pagato, il centrocampista italiano non è riuscito a ritagliarsi lo spazio desiderato a causa dei diversi infortuni che lo hanno seguito nel corso della sua giovane carriera. In giornata è arrivata l'ufficialità del suo passaggio al Monza.

La nuova avventura di Castrovilli al Monza

Il Monza è immischiato alla lotta per la salvezza e Daniel Maldini è sempre più vicino al trasferimento all'Atalanta: la società brianzola ha individuato in Castrovilli il suo sostituto naturale. Gaetano resterà in Lombardia fino a giugno, a quel punto farà rientro a Roma ma la Lazio sarà libera di non rinnovargli il contratto.

Il commento di Bocchetti sull'arrivo di Castrovilli

Nella conferenza pre Verona, il mister del Monza Bocchetti ha commentato così il nuovo acquisto: