Casadei è a Torino: i retroscena di Pedullà e Romano sulla Lazio

La telenovela sembrerebbe essere terminata definitivamente: Casadei è pronto a tornare in Italia ed ha finalmente trovato la sua nuova squadra. Il calciatore è pronto a vestire la maglia del Torino, la Lazio non è riuscita a portare il ragazzo a Roma dopo averlo seguito per diverse settimane.



Casadei si appresta a diventare un nuovo calciatore del Torino

Come riportato da Pedullà e Fabrizio Romano, Casadei è vicino a diventare un nuovo calciatore del Torino: l’offerta è di 13 milioni più percentuale sulla futura rivendita, presto ci saranno le visite mediche. Secondo Pedullà, il ragazzo è già a Torino e ha parlato con Urbano Cairo.

Casadei-Lazio: il motivo del mancato trasferimento

Nella giornata di ieri erano uscite diverse indiscrezioni che raccontavano di Casadei in chiusura alla Lazio ma in giornata è saltato tutto: in questo momento, Alfredo Pedullà ha svelato un retroscena. L’offerta recapitata al Chelsea era la stessa di quella del Torino, la trattativa è saltata perché nella notte c’è stata un‘ulteriore richiesta sulle commissioni (due milioni in più). Da qui è nata la rottura che ha portato Casadei ad accettare il Torino.