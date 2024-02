Sinner vince l'ATP di Rotterdam

Sinner vince l'ATP 500 di Rotterdam, il tennista Italiano batte De Minaur in due set 7-5; 6-4.

I due si erano già scontrati in una finale, quella di Coppa Davis con le rispettive nazionali, con la vittoria di Jannik che ha permesso all'Italia di portare la coppa a casa. Sinner gestisce bene l'inizio del primo set, brekando l'avversario al quinto game e riuscendo da lì in poi a mantenere sempre la battuta. Solo nel finale soffre, con l'australiano che annulla 4 set Point per poi trovare a sua volta il break al secondo tentativo. Sinner ha una reazione immediata riprendendo il break all'avversario e chiudendo il set con la sua battuta sul 7-5. Il secondo Set è molto equilibrato caratterizzato da tre break continui, due a favore di Sinner e uno di De Minaur. Sinner si ritrova in vantaggio per chiudere il secondo set e quindi il match sulla sua battuta con il punteggio di 6-4.

L'Alto Atesino vince con fatica contro un avversario che gli tiene testa sulle accelerazioni da fondo campo in una giornata in cui il servizio non l'ha assistito al meglio. Nonostante tutto la maggiore capacità tecnica unito a un equilibrio mentale da campione, hanno fatto la differenza contro un migliorato De Minaur.

Sinner già prima della finale era diventato il numero 3 al mondo nella classifica ATP, adesso dopo quest'ultimo trionfo aumentano i punti che lo proiettano ad una repentina scalata. Il giovane campione si avvicina dunque al fenomeno spagnolo Alcaraz che perde contro ogni pronostico in semifinale contro Nicòlas Jerry nel torneo di Bueno Aires.

Continua il momento magico del giocatore che non perde un set ormai da due mesi.