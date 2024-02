Lazio-Bologna Under-18| Vittoria convincente per i biancocelesti!

Vittoria importante per la Lazio Under-18 che conferma un ottimo periodo di forma, nonostante la sofferenza nel finale per via del gol del Bologna. Quarto risultato utile consecutivo per i ragazzi biancocelesti che, grazie alla vittoria odierna, agganciano il Milan al terzo posto mantenendo tre lunghezze di distanza dall'Atalanta, attualmente quinta con 31 punti.

I giovani allenati da Mister Francesco Punzi - ex tra le altre di Legnano, Viterbese e Flaminia - stanno dando continuità nel gioco, oltre che nei risultati. Il reparto offensivo sta facendo la netta differenza in questo periodo - 10 gol nelle ultime 4 partite - e, non a caso, è stato protagonista anche nel match vinto contro i Felsinei. Le marcature, a breve distanza l'una dall'altra, di Gabriele Paolocci (23'pt) e di Kleidi Marinaj (28'pt), capocannoniere della Lazio con 7 gol, sono valse la vittoria. A nulla è servito il gol nell'ultima frazione di gioco della ripresa da parte del rossoblù Gianluca Gattor.

La Lazio potrà ora affrontare al meglio la settimana che porterà allo scontro diretto contro l'inseguitrice Atalanta, rialzatasi la settimana scorsa grazie alla vittoria di misura contro il Torino e in attesa della partita fuoricasa contro il Genoa. Complimenti ai ragazzi per questo avvio di livello nel 2024!