Le PAGELLE di Lazio-Napoli: nel segno di Noslin. Nota di merito per Hysaj

Nella fredda serata dello Stadio Olimpico di Roma la Lazio trionfa sul Napoli per 3-1 mettendo in campo una prestazione convincente nonostante le tante seconde linee in campo. Il mattatore di serata è senza dubbio Tijjani Noslin, autore di una tripletta che stende Conte e i suoi. Bella prova di maturità dei ragazzi di mister Baroni che seppur di fronte ad un napoli molto rimaneggiato conducono una partita ordinata, precisa, facendo male nei momenti giusti.

