COPPA ITALIA | Juventus-Lazio, Perin nel pre partita: "Delusione per la sconfitta in campionato, vogliamo rialzarci"

Mancano pochi minuti ormai al match di Coppa Italia valido per la semifinale d'andata tra Juventus e Lazio. La gara che andrà in scena all'Allianz Stadium arriva a pochi giorni dall'altro incontro in campionato tra le due squadre, vinto dai biancocelesti per 1-0 all'ultimo secondo di gioco. Gli uomini di Allegri cercheranno di riscattare la sconfitta subita sabato all'Olimpico, sfruttando il fattore campo per la gara d'andata del torneo nazionale. La Lazio di Tudor invece vorrà ripetersi dando seguito alla loro scia positiva iniziata proprio contro i bianconeri in Serie A. Prima del match di Coppa Italia, è intervenuto ai microfoni di Mediaset il portiere della Juventus Mattia Perin.

Le parole di Perin nel pre-partita

"Dopo la sconfitta contro la Lazio è giusto che ci sia stata delusione. Se non ci fosse stata c'era qualcosa che non andava i noi. Abbiamo lavorato per far sì che quella delusione ci dia la scintilla che non troviamo da tempo. Cerchiamo di trovare soluzioni ai problemi e mi auguro che ce la faremo. Rabiot? Sappiamo quanto ci tiene, quanto si impegna, è sempre un leader tecnico invidiabile. Mette grande impegno e serietà, non c’era niente da chiarire dopo quel sorriso intercettato dai social. Squadra e Allegri? Non c’è nessun tipo di problema, stiamo cercando di trovare la soluzione ai problemi che ci creiamo noi da soli. Abbiamo abbassato la guardia, dopo il sogno sfumato di vincere lo scudetto ci siamo seduti e poi è difficile che ti rialzi e ritrovi subito la strada intrapresa. Mi auguro che possamo iniziare da stasera”.