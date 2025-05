Il Paris FC è promosso in Ligue 1: lo stadio è vicinissimo al Parco dei Principi

Il Paris FC è promosso in Ligue 1

Stagione stupenda per i francesi che, con 66 punti raccolti, hanno ottenuto la promozione in Ligue 1. Il pareggio esterno di ieri ha dato la matematica certezza: il Metz terzo in classifica non può più raggiungere il Paris FC attualmente secondo.



Depositphotos

Lo stadio del Paris FC è attaccato al Parco dei Principi

I stadi delle due squadre sono vicinissimi: si tratta del primo caso nel calcio con due club nella massima categoria. Sarà divertente vedere le due compagini giocare nello stesso campionato con I stadi praticamente attaccati.