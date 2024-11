Lazio-Porto | Baroni nel post: “Sapevo che i ragazzi dovevano crederci fino in fondo, avevo chiesto una partita di gioia e personalità”

È terminato il match dei biancocelesti iniziato alle ore 21.00 allo stadio Olimpico di Roma contro il Porto. La sfida, valida per la quarta giornata di Europa League, per Lazio (dopo le tre vittorie contro Dinamo Kiev, Nizza e Twente) e Porto (la vittoria contro l’Hoffenheim, il pareggio con il Manchester United e la sconfitta contro il Bodo Glimt) si è svolta in ambiente favorevole per i biancocelesti, davanti al supporto e all’amore incondizionato dei 30.000 tifosi laziali, pronti ad accogliere in campo e a supportare la squadra. Anche il Porto quest’anno, guidato dall’allenatore italiano Fraioli sta ottenendo risultati positivi ed era imbattuta da diverse partite. Questo ha reso lo scontro molto sentito fra le due squadre, entrambe determinate nel portare a casa i tre punti. Dopo la vittoria per 2-1 arrivata grazie ai goal di Romagnoli e Pedro, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto, dopo la partita, il tecnico dei biancocelesti Marco Baroni.

Sulla partita di stasera

Siamo contenti perché c’è un bellissimo entusiasmo e vogliamo alimentarlo con prestazioni importanti, stasera la squadra lo ha fatto giovando contro una squadra forte, mi rende soddisfatto. I ragazzi ci hanno sempre creduto e chi è andato dentro ci ha sempre creduto, come il contrasto di Luca Pellegrini appena entrato. A volte, anche quando si giocavano partite ravvicinate, la testa tira le gambe.

Sull’atteggiamento della squadra

Io sapevo che la squadra doveva crederci fino in fondo perché nei minuti finali ci vuole mentalità e personalità, una squadra che deve fare un passo avanti e non d’indietro, li abbiamo aggrediti. Ora dobbiamo recuperare perché abbiamo una partita importante

Su Pedro

Pedro può fare anche 90 minuti, sta bene, ha la testa centrata e convinta, sa di avere spazio e fiducia. Nel calcio quando stai bene e ti alleni forte non c’è età, lui si è sempre allenato,facendo un futuro meraviglioso e dando importanti segnali.

Il lavoro dietro alla partita

Noi viviamo di sfide e oggi ho detto ai ragazzi che arrivano le partite anche più difficili e conta molto quello che si è fatto nel passato, il percorso. Avevo chiesto una partita di gioia e personalità. Si meritano questa vittoria, mi fa piacere per i ragazzi, mi è piaciuta la mentalità e la capacità di capire i tempi e i momenti della partita. Abbiamo sicuramente meritato la vittoria.

Sulle palle inattive

Il Porto sapeva che noi attacchiamo davanti e hanno sfruttato la copertura. Taty predilige staccarsi e fare movimenti in avanti. Le palle inattive sono un aspetto importate soprattutto quando trovi squadre chiuse e che stanno basse, è una risorsa su cui lavorare. I ragazzi, però, credo no sulle situazioni che si creano e sulle quali può arrivare il goal per sbloccare partite Complicate.

