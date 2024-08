CdS | Dele-Bashiru è stato convocato dalla Nigeria

Come riportato dal Corriere dello Sport, non solo Taty in Nazionale, ma anche Dele-Bashiru. Il calciatore nigeriano è infatti stato convocato dalle “Super Eagles” per le partite contro Benin e Rwanda valevoli per le qualifcazioni alla prossima Coppa d’Africa.

Dele-Bashiru e la Nigeria

Non sarà una prima volta per lui infatti ha alle spalle già due presenze. Al debutto ha convinto, deve capire meglio il calcio italiano e affinare il piede ma ha già strappato gli apllausi dell'Olimpico per la sua potenza fisica.

Onazi

Dele-Bashiru non è il primo nella storia della Lazio ad essere convocato con la Nigeria, prima di lui infatti ci fu Onazi che nell'inverno 2015 vinse la Coppa d'Africa.