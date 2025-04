Crespo, le sue parole: "Bene essere arrivati ai quarti di finale, ma non è sufficiente"

Herman Cresco, classe 1975, è un ex attaccante della Lazio, squadra in cui giocò dal 2000 al 2002, dopo essere stato per 4 anni al Parma.

Durante la sua carriera a Roma, l'attaccante argentino esordì con la vittoria della Supercoppa italiana e arrivò primo nella classifica marcatori, stagione 2000-2001.

Le dichiarazioni di Crespo a Radiosei

Ieri, Crespo ha rilasciato un'intervista per Radiosei, in cui - tra le diverse domande ricevute - l'ex giocatore è tornato a parlare della sconfitta subita dalla Lazio lunedì sera, costata l'accesso alle semifinali di Europa League.

Ecco le sue parole, come riportato da TuttomercatoWeb:

Vincere non è mai semplice, è importante essere riusciti ad arrivare ai quarti di finale, ma non è mai sufficiente. Il pensiero è che il Bodo fosse alla portata, ma la Lazio ha dato il massimo ed è uscita ai rigori. Il dolore che ne è derivato deve essere la base per ripartire e continuare a costruire. Se esci con l’amaro in bocca vuol dire che potevi fare parte delle prime quattro. Non è poco, è una buona base per costruire il futuro.

