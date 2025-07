Presenti Lotito e Fabiani alla conferenza stampa di presentazione di Sarri

Dopo il rinvio della conferenza stampa di presentazione di mister Sarri inizialmente prevista per i primi di giugno e posticipata in seguito alle furiose proteste della stampa e dell'Ordine dei Giornalisti per l'impossibilità dei giornalisti di accedere in presenza alla conferenza, la Lazio ha comunicato nella giornata di ieri una nuova data.

Domani la conferenza stampa di presentazione di Sarri

LazioPress

Domani alle 18.00 ci sarà la conferenza stampa di presentazione di mister Sarri. Questa volta i giornalisti potranno partecipare sistemandosi “all’interno dello studio multimediale della S.S. Lazio, un ambiente progettato per offrire un’esperienza immersiva e interattiva” dove si terrà la conferenza. Maurizio Sarri parlerà così ufficialmente ai microfoni del club un anno e mezzo dopo le sue dimissioni.

Presenti anche Lotito e Fabiani

Come riportato questa mattina da Matteo Petrucci, giornalista di Sky, sulle frequenze di Radio Laziale, parteciperanno alla conferenza stampa di presentazione anche il Presidente Claudio Lotito e il Direttore Sportivo Angelo Fabiani. Matteo Petrucci ha sottolineato anche che non ci sono informazioni in merito se sarà possibile rivolgere domande al patron e al diesse.