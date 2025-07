Lazio: i nuovi non convincono Sarri, l'incontro con l'Avellino sarà il test definitivo

Nonostante la vittoria nella prima amichevole contro la Primavera, il Comandante Maurizio Sarri non è rimasto soddisfatto delle prestazioni di tre biancocelesti: l'attaccante Tijjani Noslin, il terzino Nuno Tavares e Fisayo Dele-Bashiru. Per le tre aquile sarà l'amichevole contro l'Avellino a Frosinone, in programma sabato 26 luglio alle ore 22:30, l'ultima chance di dimostrare il loro talento al mister.

Noslin, Tavares e Dele-Bashiru: problemi durante l'amichevole

Non sono state ottime le prestazioni dei tre biancocelesti nella prima amichevole, infatti, come riporta Il Corriere dello Sport, il numero 14 si è mostrato troppo impacciato ed ora rischia di scomparire dietro a Zaccagni e Pedro sulla fascia e di essere oscurato da Taty e Dia come punta, inoltre, con il mercato della Lazio bloccato l'ex Verona resta uno dei pochi ancora cedibili, perciò contro l'Avellino non può permettersi altri errori e deve ritornare ad essere il calciatore che ha realizzato una tripletta contro il Napoli in Coppa Italia. Nuno Tavares si è mostrato poco partecipe e, soprattutto, condizionato dai vari infortuni muscolari, tanto che contro la Primavera ha giocato soltanto il primo tempo e si è toccato molte volte la coscia, in sintesi ha qualità ma deve ritrovare la fiducia in se stesso. Per Dele-Bashiru, invece, il discorso è diverso, il mister sta cercando di trasformarlo in mezz'ala e con Vecino non al meglio può rivelarsi un'alternativa utile, tuttavia, il numero 7 deve imparare a muoversi dentro un sistema.

Maurizio Sarri sui nuovi biancocelesti prima del ritiro

Non giudico da esterno. Non conosco i giocatori che non ho allenato: Fisayo Dele-Bashiru è stato utilizzato sulla trequarti, e non solo, durante tutto l'anno, tuttavia, ho sentito molti direttori sportivi e tutti mi dicono che non é un trequartista. Vedremo.

Nino Tavares? È l'unica incognita della difesa che troverò, è forte ma anarchico, e se riusciamo a inquadrarlo diventa fortissimo.

