Calciomercato Lazio, torna in pole Belahyane del Verona ma l’ostacolo è la formula

I ragazzi di Baroni stanno preparando la partita di Cagliari, in programma per domani sera nel capoluogo sardo, nel frattempo la società, dopo il mancato arrivo di Casadei a Roma, continua a pensare ad un probabile centrocampista che possa rinforzare la squadra e far rifiatare Rovella, Guendouzi e compagni.

Lazio, torna Belahyane

La Lazio, almeno sulla carta, dovrebbe a tutti costi prendere un centrocampista, da sempre un’esigenza prioritaria alla riapertura delle liste. Dopo il mancato arrivo di Casadei e il passaggio di Castrovilli al Monza, lo è diventata ancora di più. A quarantott’ore dalla fine del mercato, a Formello, è arrivato solo Ibrahimović alla corte di Baroni. Dopo il rifiuto del Bologna per la cessione di Fabbian, la Lazio è tornata sugli obiettivi valutati all’inizio del mercato, che sono, però, anche quelli più onerosi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, se per Fazzini i margini sembrano davvero stretti, qualche chance potrebbe esserci per Belahyane del Verona (la società veneta ha meno remore a privarsene). La valutazione è molto alta, si aggira fra i 15 e i 18 milioni e sul marocchino ci sono anche altre squadre tra cui la Fiorentina, il Rennes e il Marsiglia.

