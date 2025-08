Fabiani: “Non vediamo nessuno, aspetto Sarri per…”

Isasken migliora ma la mononucleosi è un avversario duro da sconfiggere. Il danese ha fatto qualche passo in avanti, è ancora debole e soprattutto sono incerti i tempi di recupero. Quasi impossibile ipotizzare la sua presenza nelle prime due partite di campionato, più facile pensare al ritorno in campo il 14 settembre a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Un bel problema, la casistica medica passa da prognosi di poche settimane a stop di mesi: sarebbe un bel guaio per Sarri alle prese col mercato bloccato e oltretutto crea grandi problemi anche ad Isaksen che voleva convincere il tecnico dopo un rapporto complicato nei primi mesi romani, due anni fa. Ormai è scattato l’allarme anche se i segnali di questi giorni danno qualche speranza seppure non nell’immediato. Nella sua posizione in campo sta agendo Matteo Cancellieri che si sta guadagnando sul campo la conferma con prestazioni convincenti sia in fase d’attacco sia in quella di copertura della sua zona. Un novità rispetto al passato, uno spirito di sacrifico che ha conquistato Sarri. E, a questo punto, se ci sarà un taglio in attacco, potrebbe finire sul mercato Noslin che, finora, ha dato poche risposte positive nonostante l’impegno mostrato.

Nel frattempo il mondo Lazio è alle prese con l’ennesima polemica sui social, sterile e inutile.



Che fine ha fatto Fabiani?

Risposte ironiche, meme contro il ds che non era presente in Turchia hanno animato le ultime discussioni dei tifosi laziali. La risposta è molto semplice, è al lavoro come quasi tutti i giorni di questa tormentata estate nel centro di Formello.

Ieri, contattato al telefono dal quotidiano Il Tempo, il dirigente biancoceleste ha voluto precisare:

È vero sono stato fuori per trascorrere il giorno del compleanno con la mia famiglia. Poi se qualche accattone non ha questi valori, peggio per lui, io non devo rendere conto a nessuno. Peraltro da tanti anni non conosco il significato della parola ferie. La squadra? Come detto non cediamo nessuno, il progetto va avanti, il gruppo cresce. Ora aspetto solo le indicazioni di Sarri sui giocatori che resteranno fuori dalla lista.

Altri ai box e ai saluti?



Intanto oggi pomeriggio alla ripresa dovranno essere valutati i progressi di Patric alle prese con una lesione muscolare. Difficile pensare a una sua presenza a Como, più probabile il rientro il 31 agosto col Verona anche se saranno decisivi i prossimi giorni e le decisioni di Sarri sui tagli. Che non dovrebbero riguardarlo, il prescelto tra i difensori sarà Samuel Gigot per cui si cercano acquirenti in grado di pagare 3-4 milioni di cartellino e di coprire lo stipendio del calciatore non lontano dai due milioni all’anno. Il centrale francese è ancora ufficialmente fermo per un problema alla schiena che ha il sapore di resa davanti alle scelte del tecnico che poco ama i difensori marcatori come lui. Entro ferragosto dovranno essere fatte le scelte definitive sui due tagli da fare con Basic e Noslin tra i candidati insieme anche con Lazzari.