De Laurentiis difende Conte: "Il turnover con la Lazio? Condivido le scelte, non importa il risultato"

La Lazio ha dominato il primo dei due confronti contro il Napoli, conquistando i quarti di finale di Coppa Italia grazie a una strepitosa tripletta di Noslin. Il 3-1 maturato all’Olimpico ha garantito ai biancocelesti di Marco Baroni il passaggio al turno successivo, dove affronteranno la vincente del match tra Inter e Udinese.

Il Napoli, dal canto suo, si è presentato ieri sera con un ampio turnover: tutti gli undici titolari scelti da Antonio Conte facevano parte delle seconde linee. Una decisione chiaramente strategica del tecnico partenopeo, mirata a preservare i giocatori chiave per la sfida di campionato contro la Lazio di domenica sera, che si prospetta ben più insidiosa. Al Maradona, davanti ai propri tifosi, i partenopei punteranno infatti a riscattarsi, cercando un risultato importante per continuare la rincorsa allo scudetto.

Oggi, durante la presentazione del libro di Mimmo Caratelli presso il Circolo Savoia di Napoli, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto telefonicamente, affrontando proprio il tema della sconfitta in Coppa Italia e difendendo la scelta (condivisibili) di Conte. Queste le sue parole:

Condivido, ha fatto benissimo a far giocare tutti gli altri 11 calciatori. È stato un super allenamento con la Lazio. Una lezione di vita sportiva alla squadra. Sapevamo che cambiando così tanto non sarebbe stato facile, chiaro che se ne avessimo cambiati di meno ci sarebbe stato più equilibrio. Il tecnico doveva dare spazio e lo ha dato. Non importa il risultato. Possiamo permetterci di fare delle sperimentazioni come Conte ha fatto con la Lazio