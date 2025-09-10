Ondata biancoceleste per Sassuolo-Lazio: il dato sui presenti

Solo quattro giorni e riparte il campionato di serie A. La Lazio è impegnata nella delicata trasferta contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Un fattore su cui i biancocelesti possono sempre contare è il calore e la vicinanza dei propri tifosi. Dopo la splendida cornice di pubblico nella prima giornata a Como e successivamente in casa contro l'Hellas Verona, i sostenitori biancocelesti confermano ( nel terzo match di campionato ) l'amore e la passione che ci mettono nello stare al fianco della propria squadra.

Il dato sui laziali presenti a Sassuolo

Si va verso il settore ospiti esaurito. Ad accompagnare i biancocelesti verso questo obiettivo saranno i tifosi laziali che, in questi giorni, hanno rapidamente esaurito i 4.000 posti a disposizione per il settore ospiti del Mapei Stadium, strappando anche 450 tagliandi in altri settori. Numeri che, a quattro giorni dalla sfida preparano a un vero e proprio esodo biancoceleste che potrebbe arrivare a toccare quota 5.000, se non 5.500, presenze laziali.

A caccia della seconda vittoria consecutiva

Gli uomini di Maurizio Sarri sono partiti male, malissimo giusto dire anche. La sconfitta di Como ha gettato nello sconforto e nella delusione l'ambiente Lazio. Poi l'importante prestazione in casa contro l'Hellas Verona. Avversario ostico da non sottovalutare ed una Lazio cinica e pragmatica che ha chiuso la partita in circa 10 minuti.

Tutto da vedere come sarà adesso la terza giornata di campionato con l'ostico scoglio rappresentato dal Sassuolo di Grosso. Oltre tutto c'è da considerare anche l'enigma che arriva dopo gli impegni delle nazionali di calcio, dove emergono spesso risultati a sorpresa e condizioni fisiche che ribaltano pronostici e aspettative.