Il Mattino | Immobile al Napoli e Simeone alla Lazio: ipotesi scambio

Nell'edizione odierna de Il Mattino è stato riportato un possibile scenario di mercato che potrebbe riguardare Lazio e Napoli in ottica attaccante. Si parla, infatti, di un possibile scambio tra Giovanni Simeone e Ciro Immobile: il primo ritroverebbe il suo vecchio allenatore con cui tanto bene aveva fatto a Verona, mentre il secondo ritroverebbe le sue origini.

Il motivo per cui si potrebbe realizzare questo scambio è da ritrovare in Lotito, che vorrebbe a tutti i costi assicurarsi l'attaccante argentino così da poter confezionare il primo regalo per il nuovo allenatore della Lazio Igor Tudor.