Giocatori in scadenza a giugno: occasioni e top player

Mai come stavolta la lista dei calciatori in scadenza a giugno del 2025 è così folta. Tra l'altro spiccano nomi di giocatori di assoluto livello, top player che possono fare la differenza in qualsiasi club europeo. Chissà se determinati profili possano entrare in orbita Lazio, visto che i mercati dei biancocelesti sono spesso frenati da un attento occhio al bilancio e al solito problema dell'indice di liquidità.

Portieri:

Esteban Andrada (34, Monterrey)

Walter Benitez (32, PSV Eindhoven)

Alessio Cragno (30, Sampdoria)

David de Gea (34, Fiorentina)

Angus Gunn (29, Norwich)

Anthony Lopes (34, Nantes)

Alex Meret (27, Napoli)

Andrei Radu (27, Veenzia)

Matthew Ryan (32, Lens)

Lukasz Skorupski (33, Bologna)

Difensori:

Abdel Abqar (25, Alavés)

Ola Aina (28, Nottingham Forest)

Trent Alexander-Arnold (26, Liverpool)

Abdulkerim Bardakci (30, Galatasaray)

Olivier Boscagli (27, PSV Eindhoven)

Vladimir Coufal (32, West Ham)

Stefan de Vrij (33, Inter)

Eric Dier (31, Bayern)

Junior Firpo (28, Leeds)

Ardian Ismajli (28, Empoli)

Rick Karsdorp (30, PSV Eindhoven)

Sead Kolasinac (31, Atalanta)

Tariq Lamptey (24, Brighton)

Victor Lindelof (30, Manchester United)

Mario Junior (25, PSV Eindhoven)

Inigo Martinez (33, Barcellona)

Adam Marusic (32, Lazio)

Tyrick Mitchell (25, Crystal Palace)

Bright Osayi-Samuel (27, Fenerbahce)

Sergio Reguilon (28, Tottenham)

Reinildo (31, Atletico Madrid)

Fabian Schar (33, Newcastle)

Nelson Semedo (31, Wolverhampton)

Nicolas Tagliafico (32, Lione)

Jonathan Tah (29, Bayer Leverkusen)

Greg Taylor (27, Celtic)

Kenny Tete (29, Fulham)

Virgil van Dijk (33, Liverpool)

Joel Veltman (33, Brighton)

Kyle Walker-Peters (27, Southampton)

