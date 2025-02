Tanti auguri Beppe Signori: l'ex biancoceleste oggi spegne 56 candeline

Beppe Signori, ex attaccante della squadra biancoceleste e vicecampione del mondo con la nazionale italiana nel 1994, oggi soffia 56 candeline. Il calciatore, del segno dell'acquario, è il decimo marcatore nella storia della Serie A, infatti, nella sua carriera ha messo in rete 188 palloni e vanta 3 titoli di capocannoniere, vinti con la maglia biancoceleste nel 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996. Signori è anche il vincitore della classifica dei cannonieri della Coppa Italia nel 1992-1993 e 1997-1998, ma non solo, l'ex capitano biancoceleste è uno dei 5 calciatori ad aver vinto, nella stessa stagione, la classifica marcatori sia in Coppa Italia che in Serie A. Grandi festeggiamenti per Beppe Signori che, per celebrare i suoi 56 anni, oggi interverrà a Radio Laziale alle ore 10:45.

Lazio - Depositphotos

Signori e la Lazio: una grande storia d'amore

Signori, in circa 5 stagioni con la maglia biancoceleste, viene nominato capitano della Lazio e ne diventa anche un grande simbolo. L'ex calciatore diventa capocannoniere sin dalla prima stagione, infatti, in 32 partite segna ben 26 reti. Nel 1994-1995, con l'arrivo di Zeman sulla panchina, Signori diventa il protagonista dello schema 4-3-3, ma non solo, la Lazio riesce a classificarsi 2a nel campionato di Serie A, sotto soltanto alla Juventus. Dal 1995 la storia con la Lazio subisce degli allontanamenti, come la cessione al Parma, tuttavia l'amore dai tifosi non cessa mai. Nel 1997-1998, con Sven-Goran Erikkson al timone della Lazio, Signori si laurea nuovamente capocannoniere, tuttavia, l'ex biancoceleste termina la stagione alla Sampdoria. Signori nella Lazio ha segnato la storia, infatti, con un totale di 127 gol segnati, è al 3° posto tra i migiliori marcatori nella storia biancoceleste, davanti a lui si collocano l'ex capitano Ciro Immobile e Silvio Piola. Al termine della storia d'amore con la squadra biancoceleste, Signori passa nel 1997 alla Sampdoria e nel 1998 viene ceduto dalla Lazio al Bologna, squadra nella quale restò per 6 stagione e dove segnò 84 reti tra Serie A, Coppe Europee e Coppa Italia.

