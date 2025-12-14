Lazio, Filippo Bisciglia esulta sui social ed elogia due biancocelesti: la foto

Dopo la vittoria a Parma, Filippo Bisciglia ha esultato sui social ed elogiato due calciatori biancocelesti in particolare

Michelle De Angelis /
Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Filippo Bisciglia, conduttore televisivo e grande tifoso laziale, ha commentato sui social la vittoria della Lazio, rimasta in 9 dopo le espulsioni di Zaccagni e Basic, allo stadio Tardini, grazie alla rete di Tijjani Noslin.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Filippo Bisciglia sui social

Nella pagina successiva le scorse dichiarazioni di Bisciglia sulla Lazio

Women Live | Lazio-Parma 1-0: Piemonte sblocca la gara
Ballardini: "Rimpianti? Non essere scappato da Lotito e dalla Lazio"