Lazio-Bologna, Zirkzee nel post partita: “Non è stato facile battere la Lazio, sapevamo che…”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’uomo che ha deciso la partita, Joshua Zirkzee. L’autore del gol ha commentato così la sfida, persa della Lazio 2-1 in favore del Bologna:

“Le mie scarpe le ho tolte appena è finita la partita perchè non ce la facevo più. Il finale della partita è stato davvero intenso però l’importante è stato portare a casa con questa squadra il risultato. Ho aspettato tanto questo gol, non segnavo da gennaio ma è la vita dell’attaccante. E’ stato bello poterlo fare soprattutto per portare a casa i tre punti per questa squadra. Credo che dobbiamo essere molto orgogliosi di noi oggi perché non è stato facile battere la Lazio sapevamo che era una squadra difficile da affrontare però è stata una grande vittoria fatta da un grande team. Non dico la parola Europa perchè faccio quello he dice il mio allenatore“.