Lazio-Juventus | Simonetti: "Volevamo un riscatto dopo Sassuolo. A Napoli dovremo..."

Tris per la Juventine al Mirko Fersini di Formello. La vittoria per 3-1 a favore delle bianconere fa sfumare il sogno della Coppa Italia per la squadra di mister Grassadonia, espulso al minuto 85' per proteste a seguito del goal di Vangsgaard. Il tecnico salterà così la gara di ritorno, in programma il prossimo 30 gennaio allo Stadio Comunale Vittorio Pozzo Lamarmora.

Di seguito le dichiarazioni di Flaminia Simonetti, centrocampista della Lazio di mister Grassadonia, ai microfoni ufficiale della società al termine della gara casalinga contro la Juventus di Canzi.

C'è più orgoglio nell'aver mantenuto il risultato per 90 minuti contro la Juventus o più rammarico per il risultato finale?

Entrambe le cose, perché avevamo preparato la partita bene. Sapevamo che la Juve veniva qua e avrebbe fatto la sua partita, noi volevamo far la nostra ma soprattutto volevamo avere un riscatto, anche per la partita fatta a Sassuolo e credo si sia visto. Abbiamo avuto un atteggiamento diverso, volevamo una rivincita anche per alzare un po' la morale per le prossime partite. La Juventus è una squadra forte e ogni minima occasione la sfrutta sempre al meglio. Noi ogni tanto pecchiamo per alcune disattenzioni, e dovremo cercare di limitarle per le prossime partite.

Siamo un po' amareggiate da quella che è la classifica, perché non rispetta quello che noi dimostriamo in campo. Di questo siamo sicuramente amareggiate. Noi abbiamo iniziato un percorso, è normale fare errori, ma da quelli dobbiamo ripartire per fare meglio e trovare sempre più punti per le prossime partite.

Quanta voglia di riscatto ci sarà nella prossima gara contro il Napoli?