Romulo: “Belahyane? Sarebbe un ottimo affare. Ecco cosa mi piace di Lotito”

Domenica ci sarà Verona-Lazio, una gara fondamentale per i biancocelesti vista la classifica: un grande ex di questa gara è sicuramente Romulo. L'esterno italo-brasiliano ha lasciato grandi ricordi ai tifosi biancocelesti nonostante sia stato soltanto sei mesi a Roma. Ha dato un grande apporto alla squadra, soprattutto nella Coppa Italia del 2019 vinta proprio dalla Lazio. Ai microfoni di Radio Laziale ha rilasciato delle dichiarazioni: questi i temi trattati.

Come stai vedendo la Lazio?

Per me la Lazio sta facendo un ottima stagione, quando c’è un cambio d’allenatore è sempre difficile. L’inizio di Baroni non è stato facile, è arrivato in un ambiente difficile. Lui è stato molto bravo, piano piano si è preso in mano la Lazio, se non fosse stato per l’ultimo periodo sarebbe stata in alto insieme alle altre. Mi piace tanto il modo in cui gioca e quello che sta facendo.

Romulo si esprime sui mercati di gennaio della Lazio

Io sono stato l’unico ad arrivare a gennaio in quell’anno. Tanti tifosi criticano Lotito, la Lazio però è una delle poche squadre in Italia che ha sempre gli stessi calciatori. Quando ero al Genoa e c’era Enrico Preziosi, ogni sei mesi cambiava il 70% della rosa. Per l’allenatore è molto difficile ripartire dai nuovi giocatori, è sempre difficile e basta vedere quello che ha fatto il Genoa con Preziosi. Tolti gli anni con Gasperini ha sempre avuto difficoltà, questo mi piace di Lotito. Lui vuole che tutti i giocatori si conoscono, questa è una bella cosa. La Lazio ha trentasei punti, se non avesse perso punti nelle ultime gare sarebbe stata lì insieme ad Inter, Napoli ed Atalanta.

Il pensiero di Romulo su Belahyane

Belahyane ti piace? L’ho visto poco sinceramente, ha buoni piedi, sa muoversi. Potrebbe essere un ottimo affare.

Le parole di Romulo sul Verona

Setti mi è sempre piaciuto, non poteva permettersi di investire come gli altri. Con il suo budget ha sempre fatto il meglio per il Verona, è rimasto quasi sempre in Serie A. Adesso con il cambio di proprietà credo che faranno investimenti importanti. Il Verona passerà ad un livello successivo, lotteranno anche per un posto in Europa e nella parte sinistra della classifica. Sono grato a Setti, mi ha aiutato quando non stavo bene e mi ha rinnovato il contratto, nel momento più buio della carriera mi è rimasto sempre accanto.

