Lazio-Juventus | Zanoli: "Siamo consapevoli della nostra forza. A Napoli..."

Terminata 3-1 a favore delle bianconere, il risultato finale di Lazio-Juventus si è rivelato un duro colpo per le aquilotte di mister Grassadonia, reduci da un'altra pesante sconfitta questa volta in campionato contro il Sassuolo. L'inizio del 2025 sta riservando alle ragazze laziali pesanti insuccessi dovuti probabilmente ad una normale pressione degli alti livelli. La Lazio sembra non ritrovare lo spirito e l'equilibrio mentale invece avuto nella gara contro il Milan. Le disattenzioni purtroppo si pagano come si è visto nella gara di quest'oggi contro la Juventus di mister Canzi, gara valida per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Le biancocelesti avranno solo un'ultima chance per riprendere il percorso nella competizione nazionale e sarà a casa delle bianconere per il match di ritorno in programma il prossimo 30 gennaio.

Di seguito le parole di una delle protagoniste di Lazio-Juventus, il difensore biancoceleste, Martina Zanoli, ai microfoni ufficiali della società.

La Lazio ha avuto un atteggiamento giusto contro una Juventus capolista peccato anche questa volta il risultato non ci ha sorriso

Per me abbiamo giocato una buona gara, siamo usciti dal campo, nonostante la sconfitta, a testa alta e l'importante era rialzarsi da quella sconfitta col Sassuolo e credo ci siamo riuscite. C'era amarezza, ma siamo consapevoli della nostra forza. Come dicevo l'atteggiamento di oggi è stato giusto, abbiamo inserito quello che ci è mancato contro il Sassuolo e ci siamo rialzate, e secondo me abbiamo dimostrato che ci siamo. Nonostante la sconfitta sappiamo che la Juve è una grande squadra, ben organizzata ma abbiamo detto la nostra.

La partita contro il Napoli sarà molto importante non ci sarà D'Auria perché squalificata, avete questa consapevolezza e la voglia di scendere in campo?