CdS | Lazio-Bologna, il dato attuale sui biglietti venduti

Lazio-Bologna, i tifosi si preparano al rientro

È partita ieri la promozione "Pack 3 partite" dedicata ai non abbonati, che include le sfide contro Napoli (in Coppa Italia), Atalanta e Como. Nel frattempo, continua la vendita dei biglietti per il match Lazio-Bologna, in programma domenica sera, subito dopo la sosta. La partita sarà valida per la tredicesima giornata di campionato.

Fraioli

Il dato sui biglietti venduti

Finora sono stati venduti 5.500 biglietti, che si sommano ai 29.036 abbonati, portando il totale dei presenti previsti allo Stadio Olimpico a circa 35.000, come riportato dal Corriere dello Sport. C'è ancora tempo per incrementare questi numeri nei prossimi giorni.