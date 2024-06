Guendouzi, da giocatore chiave a possibile partente: il futuro alla Lazio è ancora incerto

Matteo Guendouzi è stato uno degli acquisti più importanti per la Lazio nelle ultime stagioni. Da quando è arrivato, il centrocampista francese ha sempre espresso un gioco di altissimo livello, diventando rapidamente un giocatore chiave per la squadra biancoceleste. Sotto la guida di Maurizio Sarri, Guendouzi ha trovato il suo ambiente ideale, riuscendo a esprimere al meglio il suo potenziale. Tuttavia, con l'arrivo di Igor Tudor, il rendimento del giocatore è parso meno brillante sopratutto per via del suo utilizzo ridotto, e ciò ha sollevato dubbi sul suo futuro nella capitale italiana.

Fraioli

Il futuro incerto alla Lazio

Dopo l'addio di Tudor, la situazione intorno a Guendouzi sembra essersi calmata, ma il futuro del giocatore rimane incerto. La Lazio, come ha più volte affermato il Ds Fabiani, ha intenzione di trattenerlo e confermarlo come parte integrante del progetto. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare se dovesse arrivare un'offerta sostanziosa, intorno ai 30 milioni di euro. Questa cifra potrebbe convincere il club a lasciarlo partire, aprendo nuove opportunità per il francese.

Le chiamate per Guendouzi non si sono mai fermate. Numerosi club della Premier League sono interessati a riportarlo nel campionato inglese. Tra questi, l'Aston Villa sembra particolarmente determinato, specialmente considerando la possibile cessione di Douglas Luiz alla Juventus. Il tecnico Unai Emery avrebbe individuato proprio in Guendouzi il sostituto ideale del brasiliano. Anche il Newcastle e il Leicester City hanno manifestato interesse per il centrocampista, sebbene quest'ultima destinazione non sembri rientrare nei piani del numero 8 biancoceleste.

Fraioli

Cosa devono aspettarsi i tifosi?

La situazione di Guendouzi alla Lazio rappresenta quindi un mix di stabilità e incertezza. Da una parte, c'è il desiderio del club di mantenere uno dei suoi giocatori migliori, dall'altra, le tentazioni di un ritorno in Premier League e le opportunità economiche potrebbero cambiare gli scenari. I tifosi della Lazio sperano che la società riesca a trovare un accordo per garantire la permanenza di un talento che ha dimostrato di poter fare la differenza. La finestra di mercato estiva sarà decisiva per capire quale sarà il futuro di Matteo Guendouzi, un giocatore che ha ancora molto da dare ai biancocelesti e al calcio europeo, su cui rifondare la Lazio che verrà.