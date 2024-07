Greenwood: "Appena ho saputo dell'interesse del Marsiglia, la mia attenzione è caduta subito su questo club"

Dopo una lungua ed estenuante trattativa, Mason greenwood non vestirrà ufficialmente maglia della Lazio. Il corteggiamento del club capitolino non è bastato, al contrario di quello del nuovo tecnico del Marsiglia De Zerbi, che ha convinto il giovane inglese ha sposare la causa francese. Dopo il suo arrivo dal Manchester United, Greenwood si è presentato ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa.

Queste le sue parole:

"Sono felice e pronto a ricoprire qualsiasi ruolo in campo. Deciderà l'allenatore, ma sono pronto ad aiutare la squadra. L'anno scorso sono cresciuto molto giocando a destra al Getafe, è il mio ruolo preferito. In ogni caso darò tutto affinché l'OM possa ottenere grandi successi. Mi aspetto che la città sia magnifica, proprio come le infrastrutture qui, il centro di allenamento, la squadra e i miei compagni. Sono qui solo da pochi giorni, ma mi sento già a casa. Non voglio entrare in dibattiti o polemiche. Ieri ho parlato con i tifosi, ho parlato della scorsa stagione. Voglio essere molto felice a Marsiglia insieme alla mia famiglia. Non vedo l'ora di giocare davanti a questi tifosi straordinari".