Il comunicato della Nord contro Lotito: “A Rieti vacci da solo”

Attraverso il profilo Instagram della Curva Nord è stato diramato un comunicato ufficiale sull’amichevole del 16 agosto contro l’Atromitos che si disputerà a Rieti. “Vacci da solo”, il titolo della nota riferito in maniera diretta a Claudio Lotito.

A RIETI VACCI DA SOLO!

Sono anni che sentiamo questo pseudo presidente parlare di Academy e di sforzi fatti per potenziare il settore giovanile. Beh, il primo segnale lo vediamo a chilometri di distanza dalla Nostra città, a Rieti per chissà quale marchetta o solita mania di protagonismo. L'amichevole organizzata contro l'Atromitos F.C. per quanto ci riguarda potrà guardarsela da solo o con qualche rubagalline, tirapiedi, amico suo. Non saremo noi lo specchietto per le allodole, non sarà sulle nostre spalle che farà pubblicità alla sua buffonata. Allontanare la Lazio da Roma è solo l'ennesima follia senza senso, se non quello di provare a finire sotto i riflettori per chissà quale scopo, l'ennesima pagliacciata per gettare fumo negli occhi dei tifosi. Ricordiamo ancora l'academy intitolata a Bob Lovati nel 2014 insieme al compianto Pino Wilson. Dopo 12 anni ancora parliamo di campi e di chiese e non vediamo un calciatore alla ribalta della prima squadra da tempo immemore. L'unico progetto che va a gonfie vele vede protagonista il complesso delle aziende "nutrite" dalla S.S. Lazio. Ogni iniziativa, ogni idea malsana, ogni proposta che partirà dalla mente di questo ciarlatano non ci vedrà complici, fino al giorno in cui la nostra Lazio guarirà da questo male.