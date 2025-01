Lazio, svelato l’incasso della società in Europa League finora: l’introito del club

La Lazio stasera torna a disputare l’Europa League in una partita fondamentale contro la Real Sociedad, un pareggio permetterebbe di staccare il pass per la qualificazione agli ottavi, ma una vittoria manterrebbe i biancocelesti primi in classifica e, proprio in vista della qualificazione, la Lazio, se prima in classifica, risulterebbe testa di serie nel tabellone degli ottavi e potrebbe sperare in un percorso abbordabile. Insomma, stasera sono utili due risultati, ma solo uno è quello che davvero vogliono gli uomini di Baroni in questa settima giornata europea.

Gli incassi della Lazio

Gli incassi della Lazio per questa partecipazione all’Europa League sono stati resi noti dall’edizione odierna del quotidiano Il Corriere della Sport. La partecipazione, in partenza, è valsa 4,31 milioni per ogni club a cui aggiungere la quota ranking e il market pool da calcolare alla fine del torneo. La qualificazione di stasera, invece, oltre al prestigio e all’emozione per i tifosi, varrebbe 1,75 milioni di euro. Mentre, 600.000 euro consisterebbero nell’ingresso tra le prime otto nella fase di campionato a 36 squadre. Il premio è legato ai risultati di 450.000 € per vittoria e scende a 150.000 in caso di pareggio. Ad ogni modo, battendo gli spagnoli, la squadra di Baroni garantirebbe quasi 3 milioni di euro (2,8 precisamente) alla società. Per adesso, sono state vinte 5 partite su 6 (pareggio casalingo contro il Ludogorets e zero sconfitte), sommando bonus per 2,8 milioni. Per la Lazio la cifra si aggira intorno ai 10 milioni, ma chiudere la prima fase al primo posto assicurerebbe un’importante cifra per il futuro della squadra.

