Calciomercato Lazio, Marchetti (Sky): "La priorità è un esterno offensivo. La Lazio riparte da un allenatore..."

L'esordio della Lazio nella prossima Serie A è sempre più vicino: i ragazzi di Baroni in questo momento sono in partenza verso l'Inghilterra, dove nella giornata di domani affronteranno il Southampton. Il ciclo delle amichevoli terminerà nella giornata di sabato, quando la Lazio andrà a sfidare il Cadice in terra spagnola. Intanto il calciomercato non si ferma, la società deve completare al meglio la rosa. A riguardo, il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha fatto il punto sul mercato in casa Lazio. Queste le sue parole ai microfoni di TMW Radio.

S.S.Lazio

Il punto di Luca Marchetti sul mercato della Lazio