Cassano: "Baroni va valorizzato, non messo in discussione!"

Antonio Cassano non ha usato mezzi termini durante l’ultima diretta di 'Viva El Futbol' con Lele Adani e Nicola Ventola, esprimendo un attacco deciso verso la gestione di Marco Baroni alla Lazio. L'ex attaccante ha commentato in modo critico le dichiarazioni di Claudio Lotito e di Fabiani, che avevano dichiarato che alla fine della stagione avrebbero valutato il lavoro di Baroni. Per Cassano, questa è una mancanza di rispetto verso il tecnico biancoceleste, che secondo lui ha svolto un lavoro eccezionale, portando la squadra vicino alla zona Champions e valorizzando diversi giocatori importanti.

“Baroni sta facendo un lavoro straordinario. Ma Lotito e Fabiani, che hanno ricevuto i miei complimenti, hanno detto: 'A fine stagione valuteremo'. Io mi chiedo: cosa state dicendo? La Lazio è una squadra normale, a -1 dalla Champions League: cosa volevano di più? Invece di dire ‘bravo’ a Baroni per aver valorizzato giocatori come Isaksen, Gila, Rovella e Zaccagni, lo mettono in discussione?"

Baroni - IPA

Cassano dice la sua:

Secondo l’ex attaccante, la Lazio non dovrebbe assolutamente pensare a cambiare allenatore. "Se vuoi sostituire Baroni, allora prendi Guardiola", ha aggiunto Cassano, lanciando una provocazione a Lotito e Fabiani. "Ce la fai? No, Baroni deve essere ringraziato, valorizzato e, perché no, anche il suo contratto va rinnovato", ha concluso.

Cassano su Baroni

Cassano ha sottolineato che la squadra sta facendo un ottimo percorso e che la gestione di Baroni merita rispetto. A suo avviso, l’allenatore sta lavorando benissimo, migliorando il gruppo e ottenendo risultati positivi nonostante le difficoltà. Il suo invito alla società è chiaro: “Baroni, il mio ‘chapeau’, sei tu.”