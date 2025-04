Gare rinviate e diffidati: ecco quale partita salterà Isaksen

In seguito alla scomparsa di Papa Francesco, la FIGC e la Lega Serie A hanno deciso di rinviare a data da destinarsi tutte le partite in programma pero oggi in ogni divisione. La Lazio sarebbe dovuta scendere in campo contro il Genoa, ma sta tornando nella Capitale dopo la decisione presa dalla Lega Serie A e dalla Federazione e questo potrebbe cambiare la situazione dei calciatori diffidati o a rischio diffida.

Ecco quale partita salta Isaksen

Al momento non si sa una data certa su quando verrà recuperata Genoa-Lazio e se non si dovesse svolgere da qui a sabato, Gustav Isaksen che era diffidato salterà la partita in programma sabato sera contro il Parma.

I giocatori a rischio per l'Empoli

Belahyane e Zaccagni sono i giocatori a rischio squalifica per somma di ammonizioni e anche loro rischiano di saltare la partita successiva, in caso di ammonizione contro il Parma, il centrocampista marocchino ed il capitano della Lazio salterebbero la trasfreta di Empoli.