Derby in emergenza per la Lazio: come stanno i giocatori

I biancocelesti chiudono il 2024 con una prestazione di livello contro l'Atalanta prima in classifica. Gli uomini di Marco Baroni hanno sfiorato il successo dopo un match giocato intensamente. Resta un pò di amaro in bocca per il gol subito nel finale ma altrettanta consapevolezza e positività per quello che è stato fatto vedere di buono in campo.

Adesso i biancocelesti tireranno il fiato, un pò di meritato riposo in vista del derby che andrà in scena tra poco meno di 8 giorni. Inoltre la Lazio dovrà incrociare anche le dita per quello che riguarda la situazione in infermeria tra giocatori sicuramente out ed altri che potrebbero recuperare.

La situazione infortunati

La Lazio e il suo allenatore Baroni incrociano le dita per quanto riguarda i giocatori acciaccati. E' sicuramente un periodo negativo in ambito infortuni e tra le certezze di giocatori che saranno certamente indisponibili i capitolini possono anche sperare in qualche recupero.

Partendo da chi sicuramente non sarà del match troviamo per primo il nome del centrocampista uruguaiano Vecino. Stop lungo il suo, ne avrà infatti ancora per un paio di mesi. Voltiamo pagina rimanendo però sempre sulla lista nera dei quasi certi indisponibili. Un miracolo infatti i recuperi per il 5 gennaio di Pedro ( lesione di basso grado alla coscia destra ) e Noslin ( trauma contusivo di media entità alla caviglia destra ).

Non ci dovrebbero essere problemi, invece, per quanto riguarda le condizioni di Lazzari e Patric: il primo ha avuto un fastidio muscolare al polpaccio (escluse lesioni); il secondo si è fermato poco prima della partita contro l'Atalanta per febbre e gastroenterite. Sarano valutati entrambi.

La ripresa degli allenamenti in vista del derby

Dopo il triplice fischio finale di questa sera abbiamo assistito, ai microfoni, al solito spirito dei calciatori della Lazio, ovvero grinta e voglia di pensare già alla prossima partita per tornare in campo e vincere.

La Lazio adesso avrà due giorni di riposo ( 29 e 30 dicembre ) . L'ultimo giorno dell'anno tornerà in campo per iniziare a preparare il derby di domenica 5 gennaio ore 20.45. Si tornerà dunque in campo nel quartier generale di Formello e da dopodomani inizierà a delinearsi anche la situazione infortunati tra chi riuscirà a prendere parte alle sedute e chi invece sarà assente. Sicuramente una cosa contro il tempo che darà le sue risposte in vista della partita che è considerata nella capitale come una delle più importanti dell'anno.