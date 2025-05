Zaccagni nel post Lazio-Lecce: "Il campionato è finito, ognuno farà le sue valutazioni"

Risultato molto amaro stasera per il club biancoceleste, infatti, in seguito alla sconfitta della Lazio nel match contro il Lecce e alla vittoria dei viola in Udinese-Fiorentina, le aquile non sono riuscite ad entrare in nessuna Coppa, un risultato terrificante che non accadeva dalla stagione 2015/2016. Con la fase di calciomercato estivo che sta per aprire le porte e la mancata qualificazione in Europa, sono in arrivo molti cambiamenti per il club biancoceleste, soprattutto dato che la società deve saldare i pagamenti di Rovella, Pellegrini, Tavares, Belahyane e Provstgaard, per un totale di circa 50 milioni. In merito all'incontro è intervenuto il capitano Mattia Zaccagni ai microfoni di Lazio Style Channel.

Il capitano Mattia Zaccagni a Lazio Style Channel

Sulla sconfitta contro il Lecce e sull'eliminazione dalle Coppe

Abbiamo chiuso in un modo che non volevamo assolutamente, chiediamo scusa ai nostri tifosi che non meritano di certo questo.

Su cosa è mancato alla Lazio durante il match contro il Lecce

Gli episodi a favore o no sono alibi che non dobbiamo trovare, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Il campionato è finito, ognuno farà le sue valutazioni.

Sul calo di prestazione delle aquile nell'arco della stagione

Siamo partiti a inizio stagione molto forte, piano piano con le difficoltà ci siamo sgretolati e abbiamo perso sicurezze anche per inesperienza del gruppo, ma ripeto non dobbiamo trovare alibi e dobbiamo assumerci le nostre difficoltà.

Sull'importanza del sostegno da parte dei tifosi biancocelesti negli incontri