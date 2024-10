Primi in Europa League e la S.S.Lazio lo ricorda via social

La Lazio in Europa League è esplosiva. Mister Baroni ha mandato un messaggio chiaro fin dall'inizio della competizione. Parole importanti trasmesse al gruppo squadra e all'ambiente. Mai come quest'anno, forse, la società e lo staff tecnico hanno messo il bollino “priorità” sulla coppa che i biancocelesti sono arrivati a sfiorare nel 1998, nella finale di Parigi contro l'Inter, quando stava nascendo la grande Lazio del compianto Sven Goran Eriksson. Non sappiamo bene se l'Europa League è un vero e proprio obiettivo o se la Lazio vuole semplicemente onorarla giocando al meglio ogni match, fatto sta che continuando di questo passo il percorso europeo non potrà che ingolosire popolo laziale e giocatori stessi ingrandendo magari il bersaglio nel mirino.

Primo posto in classifica

La Lazio ha portato a casa un bottino pieno, tre punti in tre partite ma non solo, con lei ci sono anche Tottenham e Anderlecht ma i capitolini hanno a favore dalla loro la differenza reti che li porta in vetta alla classifica. La società questa mattina ha reso dolce il risveglio del popolo biancoceleste postando via social l'attuale classifica.

I numeri europei della Lazio

Non solo la classifica sorride alla Lazio ma anche i numeri sono decisamente impressionanti. I capitolini, dopo queste prime tre partite europee, vantano il migliore attacco e la migliore difesa. Ben 9 i gol realizzati, 3 nel debutto con la Dinamo Kiev, 4 nella partita in casa col Nizza e 2 ieri sera nella trasferta olandese con il Twente. Altra statistica importante è l'unico gol subito, incassato dai francesi del Nizza sotto il diluvio allo stadio Olimpico. Un ulteriore dettaglio che può far sorridere il mondo laziale è che questo primato arriva con ben due partite giocate in trasferta e una sola invece tra le mura domestiche romane, il che impreziosisce il primo posto in classifica.