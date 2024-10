Aggiornato il Ranking UEFA: i risultati portano in alto l'Italia?

Con la fine di questa giornata di competizioni europee si aggiorna anche il ranking UEFA che sarà utile a determinare i posti aggiuntivi per la Champions League 2025/26.

Le italiane hanno portato a casa tutte buoni risultati, a parte la Juventus che ha perso con lo Stoccarda per uno a zero ed il Bologna che ha perso contro l'Aston Villa.

Risultati positivi per le altre

La Lazio si è imposta per due reti a zero contro gli olandesi del Twente, il Milan ha vinto tre a uno contro il Brugge, l'Inter ha vinto nel finale contro lo Young Boys grazie ad una rete di Thuram.

Poi ancora, la Roma ha vinto di misura contro la Dinamo Kiev con un gol di Dovbyk, mentre l'Atalanta è reduce da un pareggio che grida ancora vendetta contro il Celtic. Infine, la Fiorentina ha dilagato per quattro reti a due contro il San Gallo.

Dunque, i risultati delle italiane hanno permesso di scavalcare Francia, Repubblica Ceca e Germania, portando l'Italia in top 3, cosa che al momento non basterebbe per ottenere i posti in più. Salda in prima posizione l'Inghilterra, mentre il Portogallo mantiene la seconda posizione, a 700 punti di vantaggio. Questa è la Top 10 aggiornata:

Il ranking aggiornato

1. Inghilterra (8/8) 8.571

2. Portogallo (5/5) 8.200

3. Italia (8/8) 7.500

4. Germania (8/8) 7.250

5. Repubblica Ceca (4/5) 7.100

6. Francia (6/7) 7.071

7. Spagna (7/7) 6.714

8. Belgio (5/5) 6.000

9. Svezia (3/4) 5.500

10. Norvegia (2/4) 5.375