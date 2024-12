Napoli-Lazio | Baroni nel pre: "Stasera test importante. Per restare a questo livello dobbiamo..."

A pochi minuti dal fischio d'inizio delle 20:45 per la quindicesima giornata di campionato tra Napoli e Lazio, Marco Baroni, tecnico biancoceleste, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali di Dazn.

Il Napoli sappiamo che è una squadra forte e con grande solidità, è un test importante nella misura in cui la squadra deve crescere attraverso queste partite. Chiediamo prima a noi stessi la prestazione. Per la gara di oggi avevo intuito certe rotazioni, a noi non ci cambia niente anche perché tra tre giorni giochiamo ad Amsterdam contro l'Ajax e anche li ci sarà la possibilità per i ragazzi che oggi non partono dalla panchina. Crescere nel lavoro e poi in queste partite che sono di altissimo livello che la squadra deve affrontare senza snaturarsi. Per restare a questo livello dobbiamo sempre essere dentro la prestazione e non sbagliare nulla.