Petrucci (Sky): "La Lazio vuole tagliare il monte ingaggi. Zaccagni e Romagnoli…"
Questa mattina è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale il giornalista di Sky, Matteo Petrucci, per dare le ultime notizie da Formello
Questa mattina è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale il giornalista di Sky, Matteo Petrucci, per dare le ultime notizie da Formello.
Le parole di Matteo Petrucci a Radio Laziale
Da tanto tempo Sarri parla della gara dell’Atalanta come grande obiettivo, nel pre-partita aveva parlato di un’inerzia frenata dalla sosta e questo in campo si è visto. I numeri in attacco sono per certi versi impietosi, è una fase offensiva in cui manca qualità, credo che da qui in avanti Sarri dovrà schierare quelli che stanno meglio, Noslin sta molto bene e anche Dia è entrato bene nelle ultime due, credo ci saranno cambiamenti in attacco.
Zaccagni
Zaccagni sta molto meglio. Sta migliorando molto velocemente, sarà probabilmente convocato tra Fiorentina e Napoli per arrivare al top alla gara contro l’Atalanta.
Maldini
Sarri si aspettava che il percorso di crescita di Maldini fosse più veloce, lui le ha giocate praticamente tutte da quando è arrivato, credo Sarri continuerà a puntate su di lui.
Sui contratti
La Lazio ha la volontà di tagliare il monte ingaggi, uno sguardo agli ingaggi va dato, Pedro e Hysaj lasceranno la Lazio, Romagnoli e Zaccagni sono quelli che prendono di più e saranno fatte delle valutazioni.