Petrucci (Sky): "La Lazio vuole tagliare il monte ingaggi. Zaccagni e Romagnoli…"

Questa mattina è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale il giornalista di Sky, Matteo Petrucci, per dare le ultime notizie da Formello.

Le parole di Matteo Petrucci a Radio Laziale

Da tanto tempo Sarri parla della gara dell’Atalanta come grande obiettivo, nel pre-partita aveva parlato di un’inerzia frenata dalla sosta e questo in campo si è visto. I numeri in attacco sono per certi versi impietosi, è una fase offensiva in cui manca qualità, credo che da qui in avanti Sarri dovrà schierare quelli che stanno meglio, Noslin sta molto bene e anche Dia è entrato bene nelle ultime due, credo ci saranno cambiamenti in attacco.

Zaccagni

Zaccagni sta molto meglio. Sta migliorando molto velocemente, sarà probabilmente convocato tra Fiorentina e Napoli per arrivare al top alla gara contro l’Atalanta.

Maldini

Daniel Maldini - Depositphotos

Sarri si aspettava che il percorso di crescita di Maldini fosse più veloce, lui le ha giocate praticamente tutte da quando è arrivato, credo Sarri continuerà a puntate su di lui.

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