Caicedo e lo sfottò alla Roma dopo i 5 gol con l'Inter

Serata pesante nell'ambiente romanista. Una Pasqua che i tifosi non scorderanno per molto tempo dopo la “manita” incassata questa sera contro l'Inter di Chivu. Un 5-2 che conferma come la Roma non riesca a raggiungere una vittoria contro una big del campionato di serie A. Lo sfottò non può che diventare virale, sopratutto sui social. Ad unirsi a questo trend, quest'anno diventato abitudine, è anche l'ex calciatore della Lazio Felipe Caicedo.

La pagina social con lo sfottò di Caicedo

Il suo messaggio

Felipe Caicedo è a tutti gli effetti un calciatore che si è innamorato di colori laziali e lo dimostra anche da tempo nella rivalità da derby che vive nei confronti dei romanisti. Non è la prima volta che va a sfottere l'altra sponda del Tevere. Questa sera ha rappresentato nel suo messaggio cinque pere accompagnate dalla frase “molto Malen Malen”. Il suo riferimento finisce sempre sull'attaccante olandese che dal suo arrivo è stato descritto dai romanisti come un fenomeno che poteva portare la squadra a grandi vittorie. Così non è stato, però Malen segna, gioca anche bene ma la media punti degli uomini di Gasperini è crollata così come sono sfumati i vari obiettivi. Il sogno tricolore, che per molti sapeva di comico, tale si è rivelato. Successivamente a sfumare l'Europa League, annunciata come coppa facile da vincere e raggiungere. Adesso la Roma sta gradualmente scendendo posizioni in classifica e vede la zona Champions League allontanarsi. Resta un finale comunque tutto da scrivere.