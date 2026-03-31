Italia fuori dal Mondiale, la Lega attacca: “Serve rifondazione, via Gravina”

Scoppia la polemica dopo l’ennesima mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale. Con un comunicato ufficiale, la Lega ha espresso tutta la propria indignazione per l’eliminazione degli Azzurri, definita “una vergogna inaccettabile”.

Nel mirino finisce direttamente il presidente della FIGC Gabriele Gravina. “Il calcio italiano è da rifondare, partendo dalle dimissioni di Gravina”, si legge nella nota, che invoca un cambiamento radicale alla guida del sistema.

Parole forti, che certificano il momento di grande tensione nel movimento calcistico italiano. L’assenza dell’Italia dal Mondiale rappresenta un colpo durissimo, sia dal punto di vista sportivo che d’immagine, e riapre il dibattito sulla gestione e sul futuro della Federazione.

La richiesta della Lega è chiara: serve una svolta immediata. Resta ora da capire quali saranno le reazioni istituzionali e se si aprirà davvero una fase di cambiamento ai vertici del calcio italiano.