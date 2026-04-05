Calciomercato Lazio, occhi su Traorè a zero per la fascia
Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio continua a sondare il mercato dei parametri zero
Omar Traorè - Via Onefootball (Photo by Alex Grimm/Getty Images)
Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio continua a sondare il mercato dei parametri zero.
Calciomercato: spunta Traorè per la fascia
Dopo aver chiuso Pedraza, a Formello si sta attenzionando Omar Traorè dell''Heidenheim, secondo una prima indiscrezione lanciata da SkySports Germania. Classe '98, terzino destro, è in scadenza di contratto, fino a questo momento sono state 25 le presenze in questa stagione e due assist.Su di lui anche Valencia e Union Berlino.
Il reparto della Lazio
La Lazio è chiamata ad intervenire nel reparto terzini con Hysaj destinato a salutare, Lazzari in bilico ed il solo Marusic, che resterà a Formello certo del rinnovo.