Patric: “Vincere a Bologna non è mai facile. Abbiamo ancora tanto da fare…”
Il difensore spagnolo ha commentato così la vittoria di oggi sui social
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
La Lazio vince la sua terza partita di fila grazie alla doppietta di Taylor nella ripresa, continua il buon momento dei biancocelesti in termini di risultati e prestazioni. Patric vertice basso è sicuramente una novità dal punto di vista tattico ma sta portando ottimi risultati. Sul proprio profilo Instagram, lo spagnolo ha commentato così la vittoria di oggi.
Il messaggio di Patric ai tifosi dopo Bologna-Lazio
Abbiamo dimostrato carattere, fame e cuore: vincere a Bologna non è mai facile. Terza vittoria consecutiva: siamo sulla strada giusta, ma abbiamo ancora tanto da fare. Avanti così, forza Lazio.