Lazio: un inaspettato scenario di mercato su Rovella: una big europea si fa avanti

Domenica la Lazio non è riuscita a portare a casa il derby e si è piegata di fronte ad una Roma più determinata e convinta. Niente è perso, la sconfitta della stracittadina non cancella quanto di buono fatto finora dalla squadra, ma sicuramente Baroni e i suoi ragazzi dovranno lavorare per ricominciare al massimo. Uno dei protagonisti, come spesso accade, è stato proprio il centrocampista Nicolò Rovella, rimasto in campo quasi per tutto il match, rappresenta una pedina fondamentale per il centrocampo e, in generale, per l’organico biancoceleste, nonostante la sua ultima prestazione non sia stata delle migliori.

Rovella, un inaspettato scenario di mercato

Una proposta inaspettata potrebbe stravolgere gli scenari di mercato. Infatti, in Premier League, campionato inglese di altissimo livello, sarebbero numerosi gli interessi dimostrati per il giovane centrocampista della Lazio. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, si parla addirittura di un’offerta di 40 milioni recapitata a Formello. I principali indizi portano al Manchester City, squadra che è alla ricerca di uno regista per sostituire l’infortunato Rodri. Per adesso, il club inglese non si è espresso a riguardo e non ha reso nota la sua volontà. Ai tempi del Monza, Rovella era già stato apprezzato e seguito dagli scout del ct Guardiola, ma adesso è un giocatore molto più completo e cresciuto che potrebbe, giustamente, attirare l’attenzione delle big europee. Dalle parole di Rovella, in più occasioni, si comprende l’attaccamento e il legame ai colori biancocelesti e sembra difficile vederlo lontano da Formello ancora per diversi anni.

