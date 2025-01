Incredibile Milan, i rossoneri vincono la Supercoppa in rimonta contro l'Inter

Il Milan torna a trionfare in Supercoppa dopo otto anni

Dopo otto anni di attesa, il Milan riconquista la Supercoppa Italiana. A Riyadh, in uno stadio Al-Awwal Park gremito di tifosi entusiasti, i rossoneri hanno ribaltato le aspettative e sconfitto l’Inter, campione d’Italia, con un emozionante 3-2 ottenuto al 93esimo. Con questa vittoria, il Diavolo raggiunge proprio i nerazzurri di Simone Inzaghi a quota otto successi nel torneo, rimanendo a una sola lunghezza dalla Juventus, che detiene il record di vittorie.

Depositphotos

Rafael Leao e Conceicao protagonisti della rimonta

A segnare la svolta della serata è stato l’ingresso in campo di Rafael Leao, decisivo per ribaltare il risultato quando l’Inter, grazie alle reti di Lautaro Martinez e Mehdi Taremi, sembrava avviata al trionfo. Il numero 10 rossonero ha letteralmente messo in crisi la difesa avversaria, ispirando una clamorosa rimonta firmata Theo Hernandez, Pulisic e Abraham. Per Sergio Conceicao, alla sua terza partita sulla panchina milanista, arriva così il primo trofeo da allenatore del Milan, un successo che sancisce un inizio memorabile alla guida della squadra.