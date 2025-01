Baroni con la difesa decimata verso la Real Sociedad: le ultime da formello

Giovedì alle ore 21:00 contro la Real Sociedad, la Lazio davanti ai suoi tifosi può seriamente ipotecare un posto nelle prime otto squadre della classifica generale di Europa League, che consentirebbe il passaggio diretto alla fase finale evitando gli spareggi. La squadra di Marco Baroni fin qui ha dominato in Europa con il solo neo della partita contro il Ludogorets che però non ha inficiato sulla prima posizione in classifica.

Questa mattina sono scattati gli allenamenti in vista della sfida agli spagnoli con i calciatori della Lazio che si sono ritrovati al Centro Sportivo di Formello agli ordini di Marco Baroni ed il suo staff.

Gli assenti di oggi

Non si sono visti quest'oggi insieme ai compagni: Lazzari, Patric, Vecino, Hysaj ed il nuovo acquisto Ibrahimovic. L'infermeria della Lazio si sta pian piano svuotando con Noslin e Pedro che sono ormai rientrati tra i disponibili, da monitorare le condizioni di Patric che svolgerà ulteriori esami mentre Vecino e Lazzari ne avranno ancora per un po'.

L'allenamento

Baroni dovrà far fronte alle assenze forzate per squalifica di Pellegrini e Gigot con le rotazioni difensive che saranno dunque limitate non potendo reinserire, per le regole dell'Europa, Hysaj in lista. Occhio di riguardo dunque per la fascia sinistra con Nuno Tavares, uscito dalla sfida di Verona complice anche una brutta caduta, che si è allenato questa mattina con una fasciatura al ginocchio destro. Gila e Romagnoli, viste le assenze del francese e dello spagnolo Patric, sono obbligati a giocare con Marusic sulla fascia destra per quella che sarà la difesa schierata obbligatoriamente da Baroni a protezione della porta coperta da Mandas. A centrocampo Dele-Bashiru si candida per un posto in mediana con Rovella o Guendouzi ad accompagnarlo, il francese è in vantaggio, da non escludere il fatto di rivedere lo stesso attacco proposto a Verona, la rifinitura di domani sarà decisiva.