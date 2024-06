Champions League, come cambia la competizione dalla prossima stagione

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti si è laureato campione d'Europa per la quindicesima volta nella sua storia. Quella di ieri, però, è stata una vittoria diversa dalle altre in quanto si è trattata dell'ultima Champions con il vecchio formato. Da settembre infatti la massima competizione europea sarà molto diversa da come la conosciamo noi. In questo articolo verranno spiegati il nuovo meccanismo e le principali differenze.

Quante sono le squadre partecipanti?

Da settembre la nuova Champions prevede la partecipazione di quattro squadre in più, quindi si passerà dalle attuali 32 a 36. Inoltre non saranno divise in gruppi, ma si avrà un girone unico, e lo stesso accadrà per l'Europa e la Conference League.

Quante gare ci saranno?

Ogni squadra disputerà lo stesso numero di partite e sarà impegnata in due gare in più rispetto all'attuale formula, che ne prevede sei. Dunque, in tutto ogni squadra giocherà 8 partite e in totale, ci sarà il 47% di gare in più. Non sono previsti andata e ritorno contro uno stesso avversario, bensì ogni squadra affronterà 8 squadre diverse. La metà delle partite sarà in casa, l'altra metà in trasferta.

Come funzionano i sorteggi?

In base al coefficiente UEFA, le 36 squadre saranno divise in 4 fasce da 9 squadre l'una e ogni club verrà sorteggiato con 2 squadre di ciascuna urna. Attraverso l'estrazione verrà stabilito anche il calendario.

Cosa prevede la seconda fase?

La seconda fase, a cui accederanno 24 delle 36 squadre, sarà ad eliminazione diretta e torneranno le gare di andata e ritorno. Le prime otto classificate saranno teste di serie e andranno direttamente agli ottavi di finale. Non potranno affrontarsi tra loro e giocheranno il ritorno in casa.

Le squadre dal 9° al 24° posto, invece, si affronteranno in un turno preliminare:

alla 9° alla 16° andranno ai playoff come teste di serie;

andranno ai come dalla 17° alla 24° andranno ai playoff come non teste di serie;

alla andranno ai come dalla 25° alla 36° saranno eliminate.

In questa fase saranno possibili i derby.

Quando si giocherà?

Come confermato dalla UEFA, tutte le partite prima della finale si giocheranno a metà settimana. Gli otto incontri si disputeranno nell'arco di 10 settimane, da settembre a gennaio, sempre alle 18.45 e alle 21. Dai quarti, invece, si giocherà solo alle 21.

C'è anche un novità: come succederà anche a Europa e Conference League, la Champions godrà di una settimana di esclusività. Ciò significa che per una settimana ci saranno solo gare di Champions e saranno distribuite tra il martedì, il mercoledì e il giovedì.

Quali sono le squadre partecipanti?

L'Italia avrà cinque squadre partecipanti: Inter, Milan, Juve, Atalanta e Bologna. Ci saranno anche cinque squadre tedesche (Leverkusen, Stoccarda, Bayern, Lipsia, Dortmund), quattro inglesi (City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa), quattro spagnole (Real, Barcellona, Girona, Atletico), 3 francesi (PSG; Monaco, Brest), 2 olandesi (PSV, Feyenoord), 2 portoghesi (Sporting, Benfica), 1 belga (Bruges), 1 scozzese (Celtic), 1 austriaca (Sturm Graz) e 1 ucraina (Shakthar). A queste si aggiungeranno altre 7 che arriveranno dai preliminari.